اليابان | يوكيزوري... فن ياباني تقليدي يحمي الأشجار من قسوة الشتاء

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 15/12/2025

يعتمد البستانيون في اليابان، ولا سيما في المناطق التي تشهد شتاءً قاسيًا، على تقنيات تقليدية مثل ”يوكيزوري“ لحماية الأشجار من التلف الذي قد تُسببه الثلوج الكثيفة.

مخاريط الحبال

في مناطق مثل توهوكو وهوكوريكو، المعروفة بتساقط الثلوج الكثيف، يباشر البستانيون منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/ كانون الأول باتخاذ تدابير خاصة لحماية الأشجار والشجيرات من قسوة الشتاء. ومن أبرز هذه الأساليب تقنية تُعرف باسم «يوكيزوري»، تقوم على تثبيت أعمدة من الخيزران إلى جذوع الأشجار، ثم شدّ حبال من قمم تلك الأعمدة لربط الأغصان ودعمها، بما يمنعها من الانكسار تحت وطأة الثلوج المتراكمة.

ويؤدي هذا الترتيب إلى تشكّل هيئة مخروطية مميزة تعلو الأشجار، فتتحول وسيلة الحماية العملية إلى عنصر جمالي يضفي على الحديقة الشتوية مسحة من الأناقة والهدوء. ويمكن مشاهدة «يوكيزوري» بوضوح في حديقة كينروكوين الشهيرة بمدينة كانازاوا في محافظة إيشيكاوا، وهي حديقة مصنفة وطنيًا كموقع ذي جمال طبيعي خلاب. ولم تعد جاذبية «يوكيزوري» مقتصرة على وظيفتها الوقائية، إذ إن طابعها الجمالي اللافت جعلها ممارسة شائعة في فن البستنة حتى في المناطق التي لم تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج في السنوات الأخيرة.



يوكيزوري مضاء ليلاً في كينروكوئن. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: يوكيزوري في كينروكوئن في كانازاوا. © بيكستا)