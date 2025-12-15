سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 15-12-2025

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في نطاق اتسم بالتذبذب، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما ساعد السعر على تسجيل بعض المكاسب المحدودة في محاولة للتعافي من خسائره السابقة.

لكن في المقابل اصطدم السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتعرض من جديد للضغط السلبي، والذي يتضاعف مع تأثره بكسره في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يجعل أي محاولات للصعود حالياً ضعيفة وقابلة للفشل على المدى القريب.