الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 15-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 15-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 15-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-15 03:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في نطاق اتسم بالتذبذب، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما ساعد السعر على تسجيل بعض المكاسب المحدودة في محاولة للتعافي من خسائره السابقة.

 

لكن في المقابل اصطدم السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتعرض من جديد للضغط السلبي، والذي يتضاعف مع تأثره بكسره في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يجعل أي محاولات للصعود حالياً ضعيفة وقابلة للفشل على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا