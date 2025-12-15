سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 15-12-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستند الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار وهيمنة هذا المسار على المدى القريب.