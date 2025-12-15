سعر الفضة يبدأ في استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 15-12-2025

استقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة القوي 0.6670، ليرتكز إلى خط ميل صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق تلك المقاومة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.