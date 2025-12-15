سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 15-12-2025

انخفض سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (7201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يعزز من هيمنة هذا المسار، وذلك مع استمرار الضغط السلبي الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال أمام تسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 4.67 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 3.98 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط