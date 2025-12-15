سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 15-12-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء من خسائره السابقة، مستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي واضحة، ما ساعد السعر على إظهار بعض التماسك والارتداد اللحظي، محاولاً تصريف البعض من هذا التشبع البيعي

إلا أن هذه المحاولات لا تزال محدودة في ظل تأثر السعر بكسر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به ويجعل أي صعود حالياً أقرب لحركة تصحيحية مؤقتة.