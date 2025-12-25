غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني ووقوع إصابات. وأفاد مجمع «ناصر الطبي»، بإصابة 3 أشخاص بنيران مسيَّرة إسرائيلية في مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس.

بدوره، أفاد مجمع الشفاء الطبي، بإصابة 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي القطاع.

وأفاد شهود عيان، بحدوث غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من طائرات مروحية، وقصف مدفعي على مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي شرقي مدن غزة وخان يونس ورفح.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مناطق شرقي حي التفاح بمدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات عسكرية في مناطق لا تزال تحت سيطرة الجيش.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل فلسطينيين شرقي مخيم البريج، في حين أطلقت مروحيات رشقات من الرصاص، بحسب شهود عيان. كما قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، فلسطينياً وأصاب 12 آخرين بالرصاص شمالي وجنوبي القطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثمان فلسطيني إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، إثر إطلاق نار استهدف منازل في منطقة «الجرن» بمنطقة جباليا شمالي القطاع.