ستارمر: بريطايا لم تتورط في اعتقال مادورو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن المملكة المتحدة لم تكن "متورطة بأي شكل من الأشكال" في العملية الأميركية في فنزويلا، لكنه يسعى للحصول على مزيد من المعلومات قبل التعليق عليها.

وأضاف ستارمر أنه لم يتحدث مع الرئيس ترامب بشأن اعتقال الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو.

وقال في تصريحات مسجلة لمحطات البث البريطانية: "كلا، لم أتحدث معه، ومن الواضح أن الوضع يتطور بسرعة، ونحن بحاجة إلى التحقق من جميع الحقائق".

وأضاف رئيس الوزراء: "ما يمكنني قوله هو أن المملكة المتحدة لم تكن متورطة بأي شكل من الأشكال في هذه العملية".

وعندما سُئل عما إذا كان سيدين العمل، كما فعل عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، بعضهم من اليسار العمالي وبعض المستقلين، قال ستارمر: "أريد التحقق من الحقائق أولاً. أريد التحدث مع الرئيس ترامب. أريد التحدث مع الحلفاء. وكما قلت، أؤكد بشكل قاطع أننا لم نكن متورطين في ذلك".

وتابع قائلاً: "كما تعلمون، أقول دائمًا وأؤمن بضرورة احترام القانون الدولي، لكنني أعتقد أنه في هذه المرحلة، ومع تطور الوضع بسرعة، دعونا نتحقق من الحقائق ونتخذ القرار بناءً عليها".

وفي تعليقه على تداعيات ذلك على المواطنين البريطانيين في فنزويلا، قال ستارمر: "يوجد حوالي خمسمائة مواطن بريطاني في فنزويلا، ونحن نعمل مع السفارة لضمان رعايتهم وحمايتهم وتزويدهم بالمشورة المناسبة، ونعمل مع السفارة على قدم وساق في هذا الشأن. إنه عدد قليل، ولكنه عدد مهم، ولذلك نبذل قصارى جهدنا هناك".