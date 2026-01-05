غزة في صدارة مُباحثات قطرية أميركية عُقدت اليوم بالدوحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت دولة قطر على لسان رئيس مجلس وزرائها ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مفتاح الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط يبدأ من "التطبيق الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت في الدوحة.

وتصدرت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الدوحة وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وشدد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال المقابلة على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية في المرحلة الراهنة، وضمان التطبيق الشامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كأولوية قصوى، واعتبار هذا الاتفاق هو الممهد الوحيد للوصول إلى سلام مستدام واستقرار حقيقي في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة من أعضاء الكونغرس الأمريكي لتعزز الدور القطري المحوري كوسيط دولي موثوق، يسعى بشكل دائم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تهدئة الأوضاع في بؤر النزاع. كما ناقش الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية القطرية الأمريكية في مختلف المجالات الاستراتيجية.

