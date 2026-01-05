بالصور: مباحثات مصرية فلسطينية رفيعة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - التقى رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، اليوم الأحد، 04 يناير 2026، بنائبَ رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ، ورئيسَ المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة الرامية إلى دعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وتعزيز مسارات التهدئة.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن هذا اللقاء يأتي أيضًا في سياق متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وبحث آليات تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أطلع الشيخ المسؤولين المصريين، خلال اللقاء، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كما جرى التباحث في سبل تثبيت الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة والدفع نحو الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات في فلسطين والمنطقة.

وكانت مصادر فلسطينية، قد أفادت بوصول نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ظهر اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر ان هدف الزيارة هو محادثات رسمية ومشاورات مع الجانب المصري حول عدة قضايا تتعلق بقطاع غزة ، على رأسها الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً، مساء اليوم، بين الحكومة المصغرة والمؤسسة العسكرية لبحث المرحلة الثانية في قطاع غزة، والاستعداد ل فتح معبر رفح البري، وتقييماً عاماً للوضع، وتحديثاً لنتائج الزيارة إلى واشنطن.

المصدر : وكالات