الرئيس الفنزويلي يصل إلى محكمة مانهاتن

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل الموكب الذي يقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة بتدخل عسكري، إلى مبنى المحكمة في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين، أن الموكب غادر مركز الاحتجاز في منطقة بروكلين قبل فترة وجيزة.

وأضافت أن مادورو وزوجته سيليا فلوريس وصلا إلى مبنى المحكمة في منطقة مانهاتن.

وأشارت الشبكة أنه من المنتظر أن يمثل مادورو أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم.

والسبت الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو منها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، و"التعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".

بدورها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز دعت الحكومة الأمريكية إلى التعاون، عقب تعيينها رئيسة مؤقتة إثر اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر : وكالات