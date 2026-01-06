قمة دولية واسعة في باريس حول أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتمع الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا ومبعوثون أميركيون، اليوم الثلاثاء في باريس، في قمة تهدف إلى الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

ووصل ⁠ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب بصحبة جاريد كوشنر صهر ترامب إلى قصر الإليزيه في فرنسا للمشاركة في القمة. وسيشارك ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع بالعاصمة الفرنسية، في إطار جهود أوسع لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأميركي مشترك يمكن نقله لاحقا إلى روسيا.

وقال ⁠زيلينسكي في خطابه ​المسائي: إن الاجتماعات في أوروبا يجب أن ​تشكل إضافة إلى جهود الدفاع عن أوكرانيا ‍وتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.