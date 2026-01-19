الكشف عن مشاهد صادمة من عملية "سرقة اللوفر".. 88 مليون يورو في 4 دقائق!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: عرضت وسائل إعلام فرنسية، مساء الأحد، تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت واحدة من أخطر عمليات السطو التي شهدها متحف اللوفر في قلب العاصمة باريس خلال أكتوبر الماضي.

Ce soir dans Sept à Huit, document exceptionnel sur le casse du Louvre.

En exclusivité, les images des braqueurs captées par les caméras de vidéosurveillance du musée.



Le reportage est à retrouver en intégralité ce soir à 18h40 sur @TF1 et en replay sur @tf1plus. pic.twitter.com/EpHWFtcRjN — Sept à Huit (@7a8) January 18, 2026

— Sept à Huit (@7a8)

وتكشف المشاهد عن لحظات اقتحام نفّذها لصّان، أحدهما يرتدي قناعًا أسود وسترة صفراء، والآخر بملابس سوداء وخوذة دراجة نارية، حيث تمكّنا من دخول قاعة أبولو المخصصة لعرض المجوهرات، بعد تسلّقهما إلى شرفة القاعة باستخدام رافعة آلية والدخول عبر إحدى النوافذ.

وبحسب اللقطات، استخدم أحد اللصين منشارًا آليًا لإحداث فتحة في خزانة عرض تاج الإمبراطورة أوجيني، قبل أن يوجّه ضربات متتالية للزجاج الواقي حتى تحطّم بالكامل، فيما كان شريكه يحاول في الوقت نفسه فتح خزانة عرض مجاورة. وبعد نجاحهما في ذلك، قاما بسرقة عدد من قطع المجوهرات الثمينة بسرعة لافتة.

العملية بأكملها لم تستغرق أكثر من أربع دقائق، ونُفّذت أمام عدد محدود من عناصر الأمن الذين ظهروا في التسجيلات وهم يراقبون المشهد دون قدرة على التدخل، وفق ما بثته قناتا تي إف 1 وفرانس تليفزيون.

وقدّرت قيمة المسروقات بنحو 88 مليون يورو، في حادثة أعادت طرح تساؤلات واسعة حول مستوى الإجراءات الأمنية داخل أحد أشهر المتاحف في العالم.