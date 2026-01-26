AI يُقرب ترمب من جرينلاند

أثار منشور للبيت الأبيض على منصة X جدلاً واسعاً، بعد نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر الرئيس دونالد ترمب يمشي على ثلوج جرينلاند ممسكاً ببطريق. وانتقد مستخدمون الصورة، مشيرين إلى أن البطاريق لا تعيش في جرينلاند، بل الدببة القطبية، واصفين المشهد بـ«الخيال الجغرافي» و«الابتكار الغريب».

ورد البيت الأبيض على الانتقادات بتدوينة: «لا يهتم البطريق بآراء أولئك الذين لا يستطيعون الفهم»، في إشارة إلى الطابع الرمزي للصورة. ويبدو أن المشهد مستوحى من «ميم البطريق العدمي»، الذي ظهر في فيلم وثائقي ألماني عام 2007 للمخرج فيرنر هيرتسوج، ويصور بطريقا وحيدا في مسيرة نحو المصير المجهول.

تأتي هذه الصورة في وقت يؤكد فيه ترامب أهمية جرينلاند الإستراتيجية للولايات المتحدة، مع إشارة إلى محاولات سابقة للولايات المتحدة للاستحواذ على الجزيرة، ما أثار توتراً مع الدنمارك وعدد من الدول الأوروبية.

المنشور تحول إلى مادة جدلية تجمع بين الفكاهة الرقمية والرمزية السياسية والجغرافية، ما يوضح كيف يمكن لميمات الذكاء الاصطناعي أن تثير النقاش حول السلطة والمناطق الإستراتيجية، وتحوّل مجرد صورة إلى قضية سياسية وحضورية على منصات التواصل.