روبيو: السلام بين لبنان وإسرائيل ممكن والحل يبدأ بوقف حزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل أمر ممكن وقابل للتحقق، مشيرًا إلى عدم وجود خلافات على الأراضي بين الجانبين.

وأوضح روبيو، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن المشكلة الأساسية تكمن في نشاط حزب الله داخل لبنان، مؤكدًا أنه يشن هجمات على إسرائيل ويؤثر على الاستقرار الداخلي في البلاد.

وأضاف أن إسرائيل ترد على هذه الهجمات نتيجة استخدام الحزب للمناطق المدنية كغطاء لعملياته، معربًا عن أمل واشنطن في جمع بيروت وتل أبيب على طاولة مفاوضات برعاية أميركية للتوصل إلى تسوية.

المصدر : وكالات

اسماعيل الماحي

