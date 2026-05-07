مجموعة حاملة طائرات فرنسية تتجه إلى البحر الأحمر وخليج عدن

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار جهود مشتركة بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان لها، بأن مجموعة حاملة الطائرات عبرت قناة السويس اليوم متجهة صوب جنوب البحر الأحمر.

وتم نشر المجموعة في شرق البحر المتوسط ​​بعد وقت قصير من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، ويمكنها البقاء في البحر لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

المصدر : التلفزيون العربي