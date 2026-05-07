ما هو فيروس هانتا وهل هو قاتل؟ دليل شامل حول أعراض فيروس هانتا

القاهرة - كتب محمد نسيم - تصدرت التساؤلات حول ما هو فيروس هانتا محركات البحث مؤخراً بعد تسجيل حالات إصابة لفتت انتباه المنظمات الصحية الدولية. يعد هذا الفيروس من الأمراض التي تثير القلق نظراً لطبيعة انتقاله من الحيوانات إلى البشر، والخطورة العالية التي قد يمثلها في حال عدم التشخيص المبكر.

ما هو فيروس هانتا؟

وللإجابة عن ما هو فيروس هانتا.. فإن فيروس هانتا (Hantavirus) هو عائلة من الفيروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض. تختلف سلالات هذا الفيروس بناءً على المنطقة الجغرافية؛ ففي القارة الأمريكية يسبب ما يعرف بـ "متلازمة هانتا الرئوية" (HPS)، بينما يسبب في مناطق أخرى من العالم "الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية" (HFRS).





لا ينتقل الفيروس في الغالب من إنسان إلى آخر، بل يصاب البشر بالعدوى نتيجة استنشاق الرذاذ الملوث بفضلات أو لعاب أو بول القوارض المصابة، أو عبر اللمس المباشر للأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف.

قصة السفينة السياحية وإصابات فيروس هانتا

وللإجابة عن ما هو فيروس هانتا، يجب معرفة واقعة أثارت اهتماماً عالمياً، أفادت تقارير مرتبطة بمنظمة الصحة العالمية (WHO) عن اكتشاف 5 حالات مصابة بفيروس هانتا على متن إحدى السفن السياحية. بدأت القصة عند ظهور أعراض إعياء حادة على عدد من الركاب، مما استدعى إجراء فحوصات مخبرية دقيقة.

أشارت التحقيقات الأولية إلى أن وجود القوارض في أماكن تخزين الطعام أو القنوات الفنية داخل السفينة قد يكون المصدر الأساسي للعدوى. هذا الحادث أعاد تسليط الضوء على معرفة ما هو فيروس هانتا وكذلك على أهمية الإجراءات الصحية الصارمة في المرافق السياحية ووسائل النقل الجماعي، وضرورة مكافحة القوارض بشكل دوري لمنع تفشي مثل هذه الأمراض النادرة والمفاجئة.

أعراض فيروس هانتا





تتشابه أعراض فيروس هانتا في بدايتها مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، مما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص. تنقسم الأعراض عادة إلى مرحلتين:

1. الأعراض المبكرة

تظهر هذه الأعراض بعد فترة حضانة تتراوح بين أسبوع إلى عدة أسابيع من التعرض للفيروس، وتشمل:

حمى شديدة وقشعريرة.

آلام حادة في العضلات، خاصة في الظهر والفخذين والكتفين.

صداع مستمر وشعور بالإرهاق العام.

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء.

2. الأعراض المتأخرة (المرحلة الحرجة)

بعد مرور 4 إلى 10 أيام من المرحلة الأولى، تبدأ الأعراض الأكثر خطورة بالظهور، وهي:

ضيق حاد في التنفس نتيجة امتلاء الرئتين بالسوائل.

سعال جاف.

انخفاض ضغط الدم وفشل في وظائف القلب في الحالات المتقدمة.

هل فيروس هانتا قاتل؟

الإجابة المباشرة هي نعم، يمكن أن يكون فيروس هانتا قاتلاً إذا لم يتم التعامل معه طبياً وبسرعة قصوى. تصل معدلات الوفيات في حالات متلازمة هانتا الرئوية إلى حوالي 38%، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالفيروسات التنفسية الأخرى. تكمن الخطورة في أن الفيروس يهاجم الرئتين بشكل مباشر ويسبب فشلاً تنفسياً حاداً.

طرق الوقاية والعلاج

حتى الآن، لا يوجد لقاح محدد أو علاج كيميائي حصري لفيروس هانتا، ويعتمد العلاج بشكل أساسي على:

الدعم التنفسي: وضع المريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في العناية المركزة.

الترطيب: تعويض السوائل المفقودة للحفاظ على ضغط الدم.

أما الوقاية، فهي الركيزة الأساسية وتتمثل في:

إحكام إغلاق الفتحات في المنازل والمخازن لمنع دخول القوارض.

استخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المهجورة أو المخازن.

التخلص الآمن من النفايات وتجنب ملامسة فضلات الحيوانات.

في الختام، يظل الوعي بـ ما هو فيروس هانتا وفهم أعراض فيروس هانتا الخطوة الأولى لحماية المجتمع من أي تفشٍ محتمل، خاصة في ظل العولمة وسهولة انتقال العدوى عبر السفن والرحلات الدولية.

المصدر : وكالات