الاحتلال يصعد من عدوانه على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من عدوانه على جنوب لبنان، مخلفا شهداء وجرحى، وتدميرا كبيرا في المباني والبنى التحتية، حيث تعرضت بلدة ياطر وحدها لأكثر من 25 غارة منذ أمس.

وأفادت مصادر رسمية، باستشهاد 5 مواطنين، بينهم اثنان في غارة شنها الاحتلال على بلدة دبعال، وآخران في غارة على بلدة حبوش، وشهيد في النبطية.

كما وجه جيش الاحتلال الاسرائيلي إنذارا عاجلا الى سكان البلدات والقرى التالية: دير الزهراني، وبفروة، وحبوش بإخلاء منازلهم، تزامنا مع تحليق الطيران المسير في الأجواء اللبنانية، وصولا للعاصمة بيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية وعشرات البلدات في جنوب لبنان، مخلفة دمارا واسعا في الممتلكات والبنى التحتية.

