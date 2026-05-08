بالصور: بن زايد والسيسي يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية

القاهرة - كتب محمد نسيم - استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.

وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد الرئيس السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وحضر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق للرئيس المصري، الذي يضم بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وعدداً من المسؤولين.

وكان بن زايد والسيسي قد قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

ورافقهم خلال الزيارة، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

المصدر : وكالات