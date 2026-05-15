التحالف: إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا بينهم 7 سعوديين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، الخميس، عن توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح 27 أسيراً ومحتجزاً من قوات التحالف، من بينهم 7 أسرى سعوديين.

وذكر المالكي، في بيان، أن توقيع الاتفاق تم، مساء الخميس، بالعاصمة الأردنية عمّان وبحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة وبمشاركة الأطراف اليمنية وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.

وأكد المالكي على أن "ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني يحظى باهتمام مباشر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حتى عودة كافة الأسرى والمحتجزين".