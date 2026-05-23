اخبار العالم

البرازيل تستدعي القائمة بأعمال إسرائيل إثر سوء معاملة "أسطول الصمود"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - كتب محمد نسيم - استدعت وزارة الخارجية البرازيلية القائمة بأعمال إسرائيل، رشا عثامنة، على خلفية المشاهد التي أظهرت تنكيل تل أبيب بناشطي "أسطول الصمود العالمي" عقب اعتقالهم من المياه الدولية في البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، الخميس، أن وزارة الخارجية استدعت عثامنة، على خلفية فيديو شاركه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوثق التنكيل بالناشطين.

وأضافت أن رئيس دائرة الشرق الأوسط، كليليو نيفالدو كريبا فيلهو، أبلغ الدبلوماسية الإسرائيلية الاستياء الناجم عن هذه المشاهد، مشيرا إلى موجود 4 برازيليين بين الناشطين المحتجزين.

المصدر : عرب 48

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا