بالفيديو: 10 شهداء بينهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 10 أشخاص، بينهم 4 مسعفين على الأقل، وأصيب آخرون، الجمعة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت نقطة تمركز لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة حناويه بقضاء صور، وحناويه جنوبي لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر من 30 هجومًا جويًا ومدفعيًا على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته رصدت "حركة مشبوهة لمخبربين"، وفق تعبيره، على بعد مئات الأمتار من الحدود في جنوب لبنان، وقال إنه نفذ غارة جوية أسفرت عن قتل شخصين، قبل أن يعلن انتهاء الحادثة بعد عمليات تمشيط في المنطقة.

كما أدت غارة شنها طيران الاحتلال الحربي الليلة، على بلدة حناويه – قضاء صور، إلى سقوط 4 شهداء وإصابة مسعفَين.

وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان مخلفاً تدميراً في المباني والبنى التحتية، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسير وصولاً للعاصمة بيروت.

وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية وبلدات صديقين، وقانا، وياطر، ومجدل زون، وميفدون، وحاروف وطريق بلدتي انصار – الزرارية جنوب لبنان.

المصدر : وكالة وفا