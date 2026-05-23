أوغندا تؤكد تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الصحة الأوغندية اليوم السبت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى خمسة أشخاص وسط تكثيف السلطات جهود تتبع المخالطين لاحتواء التفشي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وقالت إن خطر حدوث وباء على المستوى الوطني في جمهورية الكونجو الديموقراطية "مرتفع جدا".
وسجلت الكونجو، مركز تفشي المرض والمجاورة لأوغندا، ما يقرب من 750 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس و177 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن إيبولا.