أوغندا تؤكد تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الصحة الأوغندية اليوم السبت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات ​المؤكدة إلى خمسة أشخاص وسط تكثيف السلطات جهود تتبع المخالطين لاحتواء التفشي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة ⁠بونديبوجيو النادرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا ​دوليا، وقالت إن خطر حدوث وباء على ​المستوى ‌الوطني في جمهورية الكونجو الديموقراطية "مرتفع جدا".

وسجلت ⁠الكونجو، ​مركز تفشي المرض والمجاورة لأوغندا، ما يقرب من 750 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس و177 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن إيبولا.