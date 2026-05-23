أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه قصف محطة شيسخاريس الروسية لتصدير النفط، وهي واحدة من أكبر المحطات على البحر الأسود، ومستودع جروشوفا النفطي المجاور لها.
وذكرت الأركان العامة الأوكرانية، عبر تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في المحطة النفطية. كما أفادت بأن الهجوم أصاب ناقلة نفط اسمها "كريساليس" في البحر الأسود.
وتعلن روسيا، من حين لآخر، استهداف منشآت طاقة في العمق الروسي. فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية.
أدلى زيلينسكي بهذا التصريح، على تطبيق "تلغرام"، قائلا "شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات على أهداف مرتبطة بمصفاة النفط في ياروسلافل على بعد حوالي 700 كيلومتر من أراضينا".