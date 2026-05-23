روبيو: لم نصل إلى مرحلة الاتفاق مع إيران بعد

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، "أحرزنا بعض التقدم مع إيران لكنني لا أريد المبالغة»، مؤكداً أن الجانبين لم يبرما اتفاقاً بقوله: "لم نصل إلى هذه المرحلة بُعد".

وأضاف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدينة هيلسينبورغ السويدية، أن "باكستان لا تزال هي الطرف الرئيسي في محادثات إيران"، قبل أن يتابع: "نرغب جميعاً في التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وعن مضيق هرمز قال، وفق "رويترز": "لم يكن هناك طلب محدد للحصول على مساعدة من حلف شمال الأطلسي بشأن مضيق هرمز" الذي "يتعين وضع خطة بديلة إذا رفضت إيران إعادة فتحه".

ومعلوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد دول "الناتو" مراراً لعدم تقديمها المساعدة في معالجة إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

