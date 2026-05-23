المجر تتراجع عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، تراجع بلاده عن نية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة جرى الإعلان عنها خلال فترة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وقال ماغيار، في منشور عبر منصة "إكس" الأميركية، مساء أمس الجمعة، إن الحكومة المجرية "تسحب نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، زار المجر في 3 أبريل/ نيسان 2025 رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي دفع حكومة أوربان حينها إلى إعلان نيتها الانسحاب من المحكمة.

وفي 20 مايو/ أيار 2025، صوّت البرلمان المجري لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تُستكمل إجراءات الانسحاب في 2 يونيو/ حزيران المقبل.

لكن ماغيار، الذي تولى رئاسة الحكومة عقب الانتخابات العامة في 12 أبريل الماضي، أعلن لاحقا وقف إجراءات الانسحاب من المحكمة.

المصدر : وكالات