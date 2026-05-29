اخبار العالم

البرلمان العربي يدين الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الكويت

0 نشر
0 تبليغ

البرلمان العربي يدين الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أنها تمثل اعتداء سافراً على سيادة دولة الكويت وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وجدد التأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا