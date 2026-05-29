رومانيا: مسيّرة ترتطم بمبنى

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، "تصعيدا خطيرا وغير مسؤول" بعد أن ارتطمت مسيّرة بمبنى سكني في مدينة "غالاتي" قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الرومانية "ليل 28-29 مايو، دخلت إحدى المسيّرات المجال الجوي الروماني، ورُصدت بالرادار إلى الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي، ثم تحطمت على سطح مبنى سكني، ما تسبب في اندلاع حريق عند الارتطام".

ودانت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، ما وصفته بـ"التصعيد الخطير وغير المسؤول".

وأضافت "أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا".

وأعلن نيكوشور دان الرئيس الروماني عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني.

وأكد مارك روته الأمين العام لحلف الناتو "التضامن المطلق" مع رومانيا.