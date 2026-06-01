آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - العريش (وام، الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في دعم سكان قطاع غزة خلال الأسبوع الـ133، عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الإغاثية والتنموية التي تستهدف التخفيف من معاناة الأهالي وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وشهد الأسبوع تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى الأُسر والأطفال والأيتام في مختلف مناطق القطاع.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، واصلت خمسة مخابز مدعومة من العملية إنتاج نحو 4 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها قرابة 20 ألف شخص بشكل يومي.

كما تم توزيع 13.910 طرود غذائية متنوعة و129 حقيبة إغاثية، إلى جانب 1.711 طرداً صحياً، و2.261 طرد ملابس متنوعة، و1.866 طرد كسوة عيد للأيتام، فضلاً عن توزيع 1.448 لعبة للأطفال.

وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، نجحت العملية في تلبية 923 مناشدة وحالة إنسانية، فيما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ1.191 حالة مرضية.

كما شملت التدخلات توزيع 203 خيام، و437 شادراً، و588 غطاءً، و371 جالون مياه، إضافة إلى توزيع 4 آلاف علبة حليب أطفال، و17.886 كغم من التمور، و10.080 زجاجة مياه.

وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» استمرار جهودها الإنسانية والإغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، والتخفيف من آثار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

في السياق، نظّم المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يصادف 31 مايو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين المرضى والمرافقين الفلسطينيين والكوادر الطبية حول مخاطر التدخين وأهمية تبنِّي أنماط حياة صحية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتضمنت الفعالية تقديم محاضرات توعوية واستشارات صحية حول الأضرار الناتجة عن التدخين وتأثيره على صحة الفرد والمجتمع، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية تسلّط الضوء على أهمية الإقلاع عن التدخين ودوره في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.

وأكد الفريق الطبي في المستشفى العائم أهمية تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز الصحة العامة، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي يواجهها المرضى، مشيراً إلى أن المبادرات الصحية والتثقيفية تأتي ضمن رسالة المستشفى الإنسانية والطبية الرامية إلى تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي والمعنوي للمرضى.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تقديم خدماته الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر منظومة متكاملة من الرعاية الصحية تضم عيادات تخصصية وكوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.