«الإمارات الصحية»: 3 آلاف مستفيد من عيادات «الإقلاع عن التدخين»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، عبر منظومة متكاملة لخدمات الإقلاع عن التدخين، تقدمها من خلال 18 عيادة متخصصة موزّعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم الأفراد الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتمكينهم من تبنِّي أنماط حياة صحية تسهم في الحدّ من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن خدمات الإقلاع عن التدخين تُمثّل أحد المسارات الوقائية المهمة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جودة الحياة الصحية، من خلال توفير خدمات علاجية واستشارية متكاملة تستند إلى أحدث الأدلة والممارسات الطبية المعتمدة عالمياً، بما يضمن تقديم رعاية موحدة وعالية الجودة لجميع المراجعين.

وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمة عبر التسجيل الإلكتروني من خلال التطبيق الذكي أو مباشرة عبر المراكز الصحية، إلى جانب توفير تقييم شامل للحالة الصحية من خلال فرق طبية متخصصة، يتم توثيقه ضمن الملف الصحي الإلكتروني للمراجع لضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الفعالة.

وأوضحت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعتمد نهجاً علاجياً شاملاً يجمع بين العلاج السلوكي والعلاجات الدوائية المساعدة، إضافة إلى الاستشارات الافتراضية والمتابعة المستمرة بعد الإقلاع للحدّ من احتمالية الانتكاسة. وأضافت أن العيادات توظّف تقنيات القياس الحيوي لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم، بما يسهم في متابعة تقدم الحالة وتحفيز المراجعين على الاستمرار في رحلة الإقلاع، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

خدمة الإقلاع عن التدخين

وتستهدف خدمة الإقلاع عن التدخين المواطنين والمقيمين بأعمار 16 عاماً وما فوق، حيث يتم تقديم الخدمة عبر مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك مركز محيصنة الصحي ومركز الاتحاد الصحي في إمارة دبي، ومركز اللؤلؤية الصحي ومركز الذيد الصحي ومركز الرفاع الصحي ومركز تعزيز صحة الأسرة في إمارة الشارقة، ومركز المدينة الصحي ومركز الحميدية الصحي في إمارة عجمان، ومركز الخزان الصحي ومركز السلمة الصحي في إمارة أم القيوين، ومركز مريشيد الصحي ومركز مربح الصحي ومركز ضدنا الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في إمارة الفجيرة، ومركز المعيريض الصحي ومركز الجزيرة الحمراء الصحي ومركز رأس الخيمة الصحي ومركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي في إمارة رأس الخيمة، بما يعزّز الوصول إلى الخدمات الوقائية والتوعوية على نطاق واسع.

تطبيق ذكي

تواصل المؤسسة العمل على تطوير خدماتها المستقبلية في هذا المجال من خلال خطط تشمل إنشاء تطبيق ذكي يقدّم خططاً علاجية وتنبيهات وأهدافاً يومية للمقلعين عن التدخين، وإطلاق خط ساخن للدعم النفسي وجلسات علاج جماعية، وزيادة أعداد الأطباء المدربين، إلى جانب توسيع نطاق التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور المؤثّرين الاجتماعيين، وتعزيز التثقيف الصحي في المدارس للفئات العمرية من 15 عاماً فما فوق، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتكريم المُقلعين عن التدخين، وتحفيزهم على الاستمرار في تبنِّي السلوكيات الصحية الإيجابية.

تنامي الوعي

شهدت خدمات الإقلاع عن التدخين نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإقلاع عن التدخين والثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة من المؤسسة.

مؤشرات إكلينيكية

حققت المؤسسة عدداً من الإنجازات النوعية في هذا المجال، شملت تنفيذ برنامج تدريبي متكامل وورش تخصصية لـ 74 طبيباً، إلى جانب تطوير مؤشرات إكلينيكية خاصة بعيادات الإقلاع عن التدخين، وربط النتائج الإحصائية بنظام «وريد»، وإنشاء مسار إلكتروني متكامل ضمن النظام لضمان تطبيق الأدلة الإكلينيكية المعتمدة وتوحيد الممارسات الطبية وتقديم الخدمة بصورة شمولية.