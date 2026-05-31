وزارة البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 38 ألف جولة رقابية خلال موسم حج 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 38 ألف جولة رقابية ميدانية خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة استهدفت المحافظة على مستويات عالية من الامتثال، والمحافظة على جودة الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية الميدانية شملت المنشآت الصحية والتجارية، ومطابخ الإعاشة، ومنافذ بيع وتداول الأغذية، إلى جانب مواقع الخدمات والأنشطة الموسمية المرتبطة بالحج، وذلك ضمن خطط المتابعة الميدانية المستمرة التي نفذت طوال الموسم؛ لضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية نفذت بمشاركة أكثر من 650 مراقبا ميدانيا، ضمن منظومة تشغيلية تضم أكثر من 22 ألف كادر بشري، مدعومة بأسطول يتجاوز 3 آلاف معدة وآلية عملت على مدى الموسم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.