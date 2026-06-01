زيلينسكي يرغب في تقدم محادثات السلام قبل الشتاء

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يرغب في المضي قدما في المحادثات الرامية إلى إحلال السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء.

وتوقفت المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وكثفت أوكرانيا ​حملة من الضربات متوسطة وطويلة المدى داخل روسيا، تستهدف بالأساس ​قطاع ‌النفط الروسي.

وقال زيلينسكي لبرنامج (فيس ذا نيشن) على ⁠شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية الأميركية "بدأ الأمر ​في ديسمبر 2025، عندما بدأت روسيا تفقد زمام المبادرة في ساحة المعركة".

وأضاف زيلينسكي "لذا، لدينا الآن هذه الفترة الزمنية قبل الشتاء... قبل الشتاء، نحتاج إلى إيجاد طريقة.. طريقة دبلوماسية للجلوس والتحدث".

وقال زيلينسكي إن هناك أيضا مجالا لإجراء ​مفاوضات بتنسيق من أوروبا أو محادثات ثنائية مع روسيا.

وفي تعليقاته لبرنامج (فيس ذا نيشن)، قال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة من ​الولايات المتحدة في توفير صواريخ الدفاع ‌الجوي ⁠في ظل ‌غياب برنامج أوروبي للدفاع الصاروخي.

وتابع "نحتاج إلى ‌دعم من الولايات المتحدة حتى تحين اللحظة التي ننتج فيها نظامنا الأوروبي المضاد للصواريخ الباليستية".

وأضاف أن ⁠أوكرانيا تأمل في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تكنولوجيا الطائرات ​المسيرة المشتركة، إذ تستطيع كييف تقديم خبرتها المكتسبة من إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال "لدينا بالفعل اتفاقيات بشأن الطائرات المسيرة.. نعد الآن لاتفاقية كبيرة بشأن الطائرات المسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وآمل أن نتوصل إلى ​مثل هذه القرارات مع الشركاء الأميركيين. وأنا أعول على ذلك".