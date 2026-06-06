3558 شهيدا في لبنان منذ بدء عدوان الاحتلال

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس من الشهر الماضي وحتى 5 يونيو الجاري، بلغت 3558 شهيداً و10870 جريحاً.

وأوضح المركز في بيان له، أن هذه الأرقام تأتي ضمن التحديثات اليومية التي يرصدها المركز، في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق متعددة وتؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.

وأكد مركز الطوارئ في ختام بيانه أن الفرق الطبية والإسعافية تواصل عملها في مختلف المناطق رغم الظروف الصعبة، لتقديم الرعاية الطارئة ونقل الجرحى إلى المستشفيات، مع استمرار رفع جهوزية القطاع الصحي لمواكبة التطورات الميدانية.

المصدر : وكالات