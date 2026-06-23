رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، 22 يونيو 2026، استقالته، بعد أقل من عامين في منصبه.

وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، إن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".

وأضاف ستارمر، أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في تموز/ يوليو، مشيرا إلى أنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في أيلول/ سبتمبر.

ومن المقرر أن يؤدي خصمه الرئيسي، آندي بورنم، اليمين نائبا في البرلمان اليوم، بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية حاسمة، ما يتيح له العودة إلى البرلمان ويمهد له الطريق للترشح لزعامة الحزب.

ويأتي إعلان ستارمر، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، عشية الذكرى العاشرة لاستفتاء بريكست، الذي أدى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وإلى تبدل غير مسبوق في رؤساء الحكومات.

ويُنسب إلى ستارمر الفضل في إعادة تشكيل حزب العمال ليصبح حزبا قادرا على الفوز بالانتخابات، بعدما حقق انتصارا حاسما في 2024 أنهى 14 عاما من حكم المحافظين. لكن ولايته تعثرت بسبب هفوات تراوحت بين خفض المساعدات الاجتماعية والانتقادات الموجهة إلى خططه للإنفاق الدفاعي.

المصدر : وكالة وفا