وزارة الدفاع تنفي استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن ما يجري تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج للاستهداف «غير صحيح».

وأضاف اللواء المالكي في سياق تغريدات عبر حسابه على منصة «إكس»، أن إطلاق صفارات الإنذار بمحافظة الخرج، فجر اليوم، كان إجراء احترازيا، نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود.

وأضاف أن نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أظهرت أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية، ولأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.