ارتفاع حصيلة قتلى جيش لبنان إلى 30 بعد وفاة جندي متأثرا بغارة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد قبل نحو 3 أشهر، ما يرفع حصيلة قتلى المؤسسة العسكرية إلى 30 منذ مارس/آذار الماضي.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إنها تنعى "الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية في 17 مارس/آذار الماضي".

وبوفاة الأحمد، ترتفع حصيلة قتلى الجيش اللبناني إلى 30 عسكريا منذ مارس الماضي، وفق المعطيات الرسمية.

والأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا.

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

المصدر : وكالات