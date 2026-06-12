الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات حكومية جديدة، ⁠اليوم الخميس، أن ​عدد ​حالات الإصابة ‌المؤكدة ⁠بفيروس ​إيبولا في جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية ارتفع إلى ‌676 حالة، منها ​136 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة، ‌في منشور ​على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن هذا ​الرقم ‌يمثل ⁠العدد الإجمالي ‌للحالات ‌المؤكدة ⁠حتى أمس ​الأربعاء.

كانت حصيلة أمس الأربعاء تشير إلى إحصاء 598 إصابة مؤكدة منها 115 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في شرق البلاد في أبريل الماضي.

يعد الإيبولا من الأمراض المهددة للحياة، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي المباشر وملامسة السوائل التي يفرزها الجسم.