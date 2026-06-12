ترامب يتوعّد: سنهاجم إيران بقوة أكبر الليلة وسنحتل قريبا جزيرة خرج

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، 11 يونيو 2026، إن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ ضربات قوية ضد إيران خلال الساعات المقبلة.

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، أن واشنطن قد تتجه في مرحلة لاحقة إلى السيطرة على جزيرة خرج وعدد من البنى التحتية النفطية الإيرانية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، في ما يُعدّ تصعيدًا لافتًا في لهجة الخطاب تجاه طهران.

وادّعى ترامب أن البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي ومنظومات الرادار والدفاع الجوي، إلى جانب "معظم قدراتها الهجومية"، باتت خارج الخدمة.

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وكان مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني قد أعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، محذراً من استهداف أي سفينة تحاول المرور عبره، فيما أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهدافها بالفعل لسفينتين كانتا تحاولان عبور المضيق بشكل غير قانوني.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف "18 هدفا مهما تابعا للجيش الأميركي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين"، فيما أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن "رد قواتنا المسلحة على العدوان والأعمال العدائية الأميركية سيستمر".

المصدر : وكالات