صلح تاريخي يطوي صفحة صراع أمريكا وإيران

أعربت وزارة الخارجية السعودية ، اليوم الاثنين، عن ترحيب المملكة بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، ودعت إلى تسوية دائمة تأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة.

وثمنت المملكة جهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان، وقطر، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق.

وأكدت المملكة «أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 فبراير، كما عبّرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم، من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول».

اتفاق إنهاء الحرب

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، الأحد، إلى اتفاق لإنهاء الحرب، يمهد الطريق أمام محادثات إضافية مدتها 60 يوما، لإنهاء القضايا العالقة التي لا تعالجها مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها، الجمعة، في جنيف، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، وسط خلاف بشأن توقيت رفع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت في الخروج من مضيق هرمز. وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشال «بدأت السفن، وكثير منها محمل بالنفط، في التحرك للخروج من مضيق هرمز. تسلك ​السفن ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية».

ورغم أنه لا يزال مجرد إطار عمل، يشكل الاتفاق أكبر انفراجة حتى الآن نحو إيجاد حل للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وهز أسواق الطاقة منذ اندلاعه بضربات مشتركة أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير.

لبنان نقطة خلاف

عانى لبنان من أكثر تداعيات الصراع إزهاقا للأرواح، حيث قتل الآلاف ونزح حوالي 1.2 مليون شخص جراء ⁠هجمات إسرائيلية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران، وأطلقت الجماعة النار على إسرائيل في الثاني من مارس دعما لطهران.

ويعد لبنان نقطة خلاف في المفاوضات، إذ تتجاهل إسرائيل وجماعة حزب الله دعوات ترمب وآخرين إلى وقف الهجمات المتبادلة خلال الأسابيع ​القليلة الماضية.

وذكرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ستنتهي بشكل دائم اعتبارا من الإثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان يجب أن ​تتوقف بالكامل. وكتب على تيليجرام أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

وذكرت مصادر أن وتيرة الهجمات الإسرائيلية على لبنان قلت بشكل ملحوظ أيضا.

وقبل الإعلان عن مذكرة التفاهم، قال ترمب إنه سيأتي بالسلام للمنطقة بما يشمل لبنان، وإن على إسرائيل الامتناع ​عن شن المزيد من الهجمات على لبنان، وعلى حزب الله أيضا أن يحجم عن الهجمات على إسرائيل.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد علنا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

مضيق هرمز

قال ترمب، إن فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية والذي أغلقته إيران فعليا لشهور، سيتم يوم الجمعة، وإنه أمر بإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وتراجعت أسعار النفط منذ إعلان التوصل لاتفاق. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5% الإثنين، بينما قفزت مؤشرات الأسهم. لكن شركات الشحن لا تزال تتوخى الحذر بشأن العبور من المضيق الذي قد يستغرق تطهيره ​من الألغام أسابيع.

أبرز مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني

- ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

- ترمب: السفن بدأت التحرك عبر مضيق هرمز.

- إسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان.

- عراقجي يشدد على ضرورة وقف النار في لبنان.

- ترحيب دولي باتفاق أمريكا وإيران لإنهاء الحرب.

- الكويت تعلن استئناف تشغيل محدود للرحلات الجوية.

- النفط ينخفض لأدنى مستوى له في 3 أشهر.