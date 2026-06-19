محدث: 18 شهيدا وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، 19 يونيو 2026، استشهاد 18 مواطنًا، وإصابة 33 آخرين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر عدة فجرا، في بلدات الشرقية، وحاروف وكفرصير في قضاء النبطية، بعدما استهدفت الغارات الجوية بعد منتصف الليل، منازل مأهولة بالسكان ما أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضافت أن النبطية ومنطقتها عاشت ليلة من أصعب الليالي خلال فترة العدوان الأخيرة، حيث قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف ومركز اعتبارا من منتصف الليلة مدينة النبطية ومنطقة كفرجوز، وبلدات كفرمان، زبدين، النبطية الفوقا، حبوش، سجد والجبل الرفيع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، وأغار على دفعتين على منطقة كفرجوز - النبطية، حي الجامعات في مدينة النبطية، وحي البيدر في حاروف وأفيد بارتقاء 8 شهداء، اتبعها بغارة على منطقة الاشعمية بين بلدتي الشرقية والدوير حيث دمر منزلا واستشهد 4 مواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي مركّز لحي الراهبات في مدينة النبطية. وفي بلدة كفر صير، أدت غارة معادية إلى استشهاد 3 مواطنين.

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وتعرضت بلدة القصيبة لغارة تزامنت مع قصف مدفعي لأطراف كفرصير والقصيبة، تلتها غارات على كفردجال وكفرتبنيت.

واستهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، وافيد بسقوط شهيد وجريح.

كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيّرات تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم خلال الليل، ويواصل مهاجمة عناصر وبنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي إن الليلة الماضية شهدت خروقات صعبة لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله، وأضاف: "خروق حزب الله استدعت ردنا بقوة وسنواصل الهجمات خلال الساعات المقبلة".

المصدر : وكالات - وفا