لقاء استخباراتي تركي مصري في أنقرة لبحث ملف غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - التقى رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية ، إبراهيم قالن، برئيس جهاز المخابرات العامة المصري، حسن راشد، في أنقرة.

وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، قام الجانبان بتقييم مسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، بحسب مصادر أمنية.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون لمنع مثل هذه الانتهاكات.

وشدد قالن خلال الاجتماع على أن تركيا، كما هو الحال دائما، ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني "بكل وسائله".

كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق وغرب ليبيا تحت سلطة واحدة، والتطورات في الصومال.

كما تمت مناقشة الاشتباكات المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

المصدر : وكالات