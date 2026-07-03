وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بسبب الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (بيروت)

حذر وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، من الأضرار الجسيمة التي خلّفتها العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع الزراعي في جنوب لبنان، مؤكداً أن تداعيات الحرب لم تتوقف عند حدود تدمير الأراضي، بل امتدت لتضرب الاستقرار الغذائي لمئات الآلاف من القاطنين على الأراضي اللبنانية.

وأوضح هاني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التقارير الميدانية الموثّقة لدى الوزارة تشير إلى تضرر نحو 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وهو ما يمثل 22.5% من إجمالي مساحة القطاع الزراعي في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بنشر تقارير مفصّلة عبر منصاتها الرسمية توضح حجم الدمار الذي طال هذا القطاع الحيوي.

وشدد على خطورة التبعات الإنسانية لهذه الأضرار، مؤكداً أن الضغط الكبير على القطاع الزراعي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية العاجلة، موضحاً أنه بحسب «مؤشر الأمن الغذائي» الصادر عن وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، فقد قفزت النسبة من 19% لتصل إلى 24%.

وذكر الوزير اللبناني أن الأزمة الغذائية لا تميّز بين الجنسيات، إذ إن هذا الارتفاع في نسب الاحتياج يطال اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وكل من يتواجد حالياً على الأراضي اللبنانية.