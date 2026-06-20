باكستان تكشف عن موعد ومكان بدء مباحثات أميركا وإيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان، الوسيط الرئيسي فى المحادثات الأميركية الإيرانية، اليوم السبت، أن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق ستبدأ غدا الأحد في بورغنستوك بسويسرا.

وقالت باكستان، في بيان "متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورغنشتوك في سويسرا في 21 يونيو"، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أميركي وإيراني.

من جانبه، توقع جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم السبت، أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لإجراء مباحثات تتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران.

وأكد فانس أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سبقاه إلى هناك.

وقال نائب الرئيس الأميركي، لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "أتوقع أن أغادر خلال بضعة أيام، لكن تعلمون أن الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا"، مشيرا إلى أن ويتكوف وكوشنر يتوليان حاليا في سويسرا "بعض العناصر التقنية".

وأضاف "الأمور تسير على ما يرام".