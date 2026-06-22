موجة حر تضرب أوروبا مع حرارة تلامس 40 مئوية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترزح أوروبا تحت وطأة موجة حر جديدة استدعت اتّخاذ تدابير وقائية، اليوم الأحد، في العديد من الدول بينها إلغاء أنشطة رياضية.

فبعد أقل من شهر على موجة حر أولى شهدتها دول أوروبية عدة في مايو الماضي سُجّلت خلالها درجات حرارة قياسية، تواجه القارّة موجة قيظ ثانية من المتوقع أن تشتد في الأيام المقبلة.

وبحسب العلماء، يجعل التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية الظواهر المناخية القصوى، ومنها موجات الحرّ، أكثر شدّة وتواترا.

فرنسا

دفعت موجة الحرّ إلى إعلان حالة الإنذار الأحمر، ليوم غد الاثنين، في نصف مناطق البلاد. وألغت مدن عدة الحفلات التي كانت مقررة للنسخة الخامسة والأربعين من عيد الموسيقى، الملتقى السنوي للفنانين الصغار والكبار في شوارع البلد ومقاهيه، مع توقّع خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية بلوغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق الأحد.

وأعلن متحف اللوفر في العاصمة باريس إلغاء حفل موسيقي مجاني كان من المقرر بأن يقام تحت هرمه الزجاجي بسبب الحر.

وحذّرت السلطات من مخاطر على صلة بالسباحة بعد غرق أربعة فتيان في فرنسا أمس السبت.

في المجموع، تطال التنبيهات الحمراء، اليوم الأحد، عددا قياسيا من الأقاليم الفرنسية بلغ 35 (ثلث عددها الإجمالي). وأعلنت حالة الإنذار البرتقالي في 45 إقليما آخر. ويعيش حوالى 53 مليون شخص في المناطق التي تطالها الإنذارات الحمراء والبرتقالية.

وتقرّر إغلاق 845 مدرسة في فرنسا، غدا الاثنين، بسبب الحر بينما عدّلت 1800 مدرسة أخرى ساعات الدوام للتأقلم مع حالة الطقس.

تؤثر موجة الحر، ومركزها فرنسا، على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وجنوب بريطانيا.

ألمانيا

أوقف المنظمون المباراة النهائية لبطولة برلين المفتوحة لكرة المضرب وأجلوا الجمهور من موقع الحدث بسبب "أحوال جوية قصوى".

وارتفعت الحرارة في العاصمة الألمانية إلى أكثر من 30 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما اجتاحت عواصف معظم أنحاء البلاد اليوم الأحد.

إسبانيا

أُعلنت حالة الإنذار البرتقالي في 13 من مناطق إسبانيا الـ17، اليوم الأحد، بينما أُعلن الإنذار الأحمر في إقليم الباسك المحاذي لفرنسا.

وأُلغي عرض مباراة إسبانيا ضد السعودية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم علنا في العاصمة مدريد بعدما توقّعت هيئة الأرصاد الوطنية أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العاصمة.

وأعلنت إسبانيا رسميا أول موجة حر هذا العام من الأحد حتى الأربعاء، مع توقع وصول درجات الحرارة إلى 44 مئوية في بعض المناطق.

في إسبانيا والبرتغال المجاورة، تدفق الناس إلى الشواطئ، مع استخدام واسع النطاق للمراوح اليدوية والمظلات.

سويسرا

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية من "موجة حر شديدة" سترفع درجات الحرارة إلى 37 مئوية، مع إطلاق تحذيرات في المناطق المنخفضة.

بريطانيا

وسّع مكتب الأرصاد الجويّة البريطاني التحذير من الحرارة الشديدة ليشمل إنذارا باللون البرتقالي لمعظم مناطق إنكلترا وويلز بين الاثنين والخميس، متوقعا أن تصل الحرارة في بعض المناطق إلى 38 درجة مئوية.

وقال المكتب "ستكون درجات الحرارة خلال الليل مرتفعة جدا أيضا، مع ليال استوائية، لا تنخفض فيها الحرارة عن 20 مئوية، في الأجزاء الجنوبية من إنكلترا".

إيطاليا

وبعد أيام من تسجيل درجات حرارة ⁠تجاوزت ​35 درجة مئوية، أصدرت السلطات الإيطالية اليوم تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة، باللون الأحمر، في ثماني مدن منها بولونيا وفلورنسا وميلانو وتورينو.