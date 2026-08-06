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17 قتيلاً في ضربات روسية على أوكرانيا

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17 قتيلاً في ضربات روسية على أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات أمس، في أحدث موجة من الضربات الروسية والتي تأتي في خضم مناشدات أوكرانية متزايدة لحلفائها للحصول على صواريخ اعتراضية، وتحديداً صواريخ باتريوت أميركية الصنع.
وكثفت موسكو بشكل كبير هجماتها على العاصمة الأوكرانية خلال الأشهر الأخيرة، مطلقة رشقات من الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها في هجمات خاطفة قصيرة، عادة ما تهزّ المباني وتجعل دوي الانفجارات يتردد في أنحاء المدينة.
وعلى الرغم من أن سلاح الجو الأوكراني أكد إسقاط أوكرانيا 98 من أصل 115 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو خلال الليل، إلا أن الإحصاءات الأولية الصادرة عنه أشارت إلى أن كييف فشلت في إسقاط أي من الصواريخ الروسية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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