مفاوضات سويسرا: تقدم جيد بشأن نووي إيران

أشاد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الإثنين، بـ«تقدم جيد للغاية» في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، معلناً موافقة طهران على السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: «أرسينا أساساً جيداً لصفقة نهائية ناجحة. الصفقة النهائية قيد التحضير. نحن أنشأنا الأساس المناسب للوصول إلى هدف جيد للأمريكيين. ومن المهم أن نقدر جميعاً حجم العمل المنجز. وبصراحة، هناك أمور كثيرة يجب إنجازها مع إحراز التقدم في مجال المباحثات النووية والمباحثات الاقتصادية والاستمرار في نزع الألغام من مضيق هرمز».

وتابع: «هذا يقودني إلى النقطة الأخيرة التي نريد إنجازها، وهي إنشاء عملية للمفاوضات التقنية اللاحقة. فريقنا يعمل مع الإيرانيين والقطريين والباكستانيين، وأحرزنا تقدماً، ويعملون (الوسطاء) على المستوى التكتيكي مع الفرق الموجودة هنا في سويسرا. وهذه المفاوضات التقنية ستستمر في الأسابيع والأيام المقبلة. نريد إنشاء هيكلية بحيث يكون هناك إشراف سياسي واضح».

مفاوضات فنية

وأعلنت باكستان اختتام أولى جولات التفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا، مشيرة إلى استمرار «محادثات فنية» بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن «مفاوضات فنية»، انطلقت في سويسرا، في إطار «مذكرة تفاهم إسلام آباد»، إذ يترأس نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، الوفد الإيراني المشارك في هذه المحادثات، بعد مغادرة كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى طهران.

وتأتي «المفاوضات الفنية» استكمالاً للمباحثات رفيعة المستوى التي جرت الأحد، بين الوفدين الإيراني والأمريكي في منتجع «بورجنستوك» السويسري، بمشاركة الوسطاء من قطر وباكستان.

وفي رده على سؤال بشأن موعد عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران، أوضح نائب الرئيس الأمريكي: «كنا نحاول الاتصال ببعض المفتشين في الثانية فجراً. ليس الكثير من الناس يجيبون على هواتفهم. ربما يحصل هذا الأمر هذا الأسبوع بالحد الأدنى، لكن بعض هذه الحوارات مع المفتشين ومع الوكالة يمكن أن يحصل هذا الأمر اليوم».

وقف إطلاق النار في لبنان

وبشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، أعلن فانس، استمرار المحادثات الفنية مع فرق التفاوض الإيرانية آلية مراقبة وقف إطلاق النار، قائلاً: «نريد وقفاً لإطلاق النار على المستوى الإقليمي، يجب على (حزب الله) أن يتوقف عن إطلاق نار على الإسرائيليين، ونريد للإسرائيليين أن يعيشوا بسلام، وعندما تحصل هذه الأمور لا نريد أن يحصل تصعيد إضافي وبالتالي برعنا في إنشاء آلية للحد من النزاع».

وتابع: «وعندما تحصل الأمور فإن الطرفين سيتحدثان إلى بعضهم البعض»، وأضاف: «نحن نريد ضمان أمن إسرائيل، ونريد حماية سيادة لبنان، وهذا حوار مستمر. الإسرائيليون كانوا واضحين، ليست لديهم نيات للاحتفاظ بأراض في لبنان».

وتابع: «سبب وجودهم هناك على حد رأيهم، أنهم قلقون من إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. ونحن بحاجة إلى عمل كبير للتوصل إلى وضع يسمح بحماية سيادة لبنان وحماية أمن إسرائيل».

توقف قصير للمحادثات

ونفى نائب الرئيس الأمريكي، أن تكون التصريحات الحادة للرئيس دونالد ترمب قد أربكت أو عطلت المفاوضات التي جرت مع إيران في سويسرا، وقال فانس: «لا، لم تفسد هذه التصريحات مسار المفاوضات»، لكنه أقر بأن هذه التصريحات تسببت في توقف قصير للمحادثات.

ودخلت المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا حالة من الغموض، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بأن وفد طهران غادر مقر المفاوضات.

وأضاف: «كان هناك بعض التهديدات وبعض التذمر، لكن في نهاية المطاف استمرت المحادثات وحققنا تقدماً كبيراً».

أموال إيران المجمدة

وكشف فانس عن آلية مقترحة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، تتيح لواشنطن الإشراف على كيفية استخدام هذه الأموال وتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية أمريكية.

وقال إن الخطة، التي صاغها جاريد كوشنر، صهر ترمب، تهدف إلى «ضمان استخدام الأموال الإيرانية لصالح الشعب الإيراني، وليس لتمويل الإرهاب».

وأوضح أن الخطة تقضي بتوجيه الأموال نحو شراء «فول الصويا الأمريكي والذرة الأمريكية والقمح الأمريكي لصالح الشعب الإيراني».

وأشار فانس، إلى أن الاتفاق واجه انتقادات من بعض المتشددين في واشنطن الذين يعارضون تقديم أي تخفيف مالي لإيران، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الأموال المفرج عنها لن تُستخدم في دعم جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

وشبّه فانس الآلية المقترحة بترتيبات اعتمدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، عندما نُقلت أموال إيرانية مجمدة من حسابات مقيدة في كوريا الجنوبية، مع تخصيص استخدامها على مشتريات إنسانية محددة مثل الغذاء والمنتجات الزراعية والأدوية، وتحت رقابة وزارة الخزانة الأمريكية.

أبرز المستجدات في المباحثات الأمريكية الإيرانية

- فانس: أحرزنا تقدماً في سويسرا والمحادثات الفنية مستمرة.

- رئيس لبنان يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في اتصال مع فانس.

- CNN: إسرائيل تدرس «انسحابات رمزية» من جنوب لبنان.

- قطر وباكستان: اختتام الجلسة الأولى لمفاوضات سويسرا «في أجواء إيجابية»

- عراقجي: الوساطة الباكستانية القطرية حققت تقدماً كبيراً لإنهاء حرب لبنان