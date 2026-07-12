زيلينسكي يدعو إلى إرسال الأسلحة لأوكرانيا بسرعة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الدبلوماسية الأوكرانية ⁠يجب أن تركز على حث ​حلفاء كييف ​على ‌تنفيذ ⁠اتفاقات ​توريد الأسلحة إلى بلاده بسرعة أكبر.

وذكر زيلينسكي، في خطابه ‌المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات ‌في الجهود الدبلوماسية الأوكرانية. نحن ​بحاجة إلى مستوى جديد من التعاون مع شركائنا لضمان تنفيذ ‌الاتفاقات المتعلقة ​بتوريد الأسلحة".

وأضاف "يجب تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة ​الدول ‌بسرعة أكبر ⁠وبالكامل"، ‌مشيرا ‌إلى أن هذا ينطبق ⁠على التعاون مع ​الولايات المتحدة بشأن ترخيص لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت).