القيادة المركزية الأميركية تعلن استكمال جولة من الضربات ضد إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت القيادة ​المركزية الأميركية ‌في بيان، عصر الأربعاء، إن الولايات المتحدة ​أكملت اليوم، جولة من ⁠الضربات على ​إيران استهدفت ​أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق ​صواريخ كروز ​في جزيرة طنب الكبرى.

وتهدف ‌الولايات ⁠المتحدة من هذه الضربات، التي استمرت ​90 ​دقيقة، ⁠إلى الحد من ​قدرة إيران ​على ⁠مهاجمة السفن التجارية في ⁠مضيق ​هرمز؛ بحسب ما أفادت "سنتكوم".

من جهة أخرى نقل التلفزيون الإيراني عن الجيش الإيراني قوله إنه "نفذ موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، واستهدفنا بالمسيرات للمرة الثانية تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن"

أما الحرس الثوري الإيراني فأكد أنه "دمر مركزا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت واستهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين"، مشددا على أن "مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية".

ولفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن "العدو الأمريكي استهدف قواعد ساحلية ومواقع في المحافظات الجنوبية بصواريخ كروز وقنابل"، مؤكدا أن "عملياته جاءت ردا بالمثل على اعتداءات الولايات المتحدة مستمرة".

المصدر : عرب 48