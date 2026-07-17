ملادينوف: مساهمة المغرب تمثل دعما للسلام والاستقرار والأمل في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أشاد ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ، اليوم الخميس، بمساهمة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مثمنًا ما وصفه بالدور المهم الذي تقدمه المملكة في دعم جهود السلام والاستقرار.

وقال ملادينوف، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يتقدم بخالص امتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس على "قيادته الحكيمة ورؤيته الاستشرافية"، وللمملكة المغربية على مساهمتها في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

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وأشار إلى أن مساهمة المغرب تشمل تقديم الدعم الأمني، والمساعدات الإنسانية، ونشر مستشفى ميداني، معتبرًا أن ذلك يعكس، وفق تعبيره، التزامًا مستمرًا تجاه الشعب الفلسطيني وترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية.

وأضاف ملادينوف أن هذه المساهمة تمثل دعمًا للسلام والاستقرار والأمل في قطاع غزة، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) This is a Twitter Status

وكان المغرب قد وقّع أمس الأربعاء، اتفاقية للمشاركة ​في قوة الاستقرار ⁠الدولية في ​ غزة .

وذكرت وكالة الأنباء ​المغربية أنه تم توقيع الاتفاقية في ​الرباط خلال ​اجتماع حضره وزير الخارجية ‌المغربي ⁠ناصر بوريطة، وكبار المسؤولين العسكريين، ونيكولاي ​ملادينوف، ​مبعوث ⁠مجلس السلام إلى غزة، ​بالإضافة إلى ​وفد ⁠ضم قائد قوة الاستقرار ⁠الدولية.

المصدر : وكالات