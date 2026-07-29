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تصعيد جديد.. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

تصعيد جديد.. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.
وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على تطبيق إكس مساء الثلاثاء: "في الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم، أطلقت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وجرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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